Gələn il Qazaxıstan-Azərbaycan ticarət dövriyyəsi bir milyard dollara çata bilər
Biznes
- 30 oktyabr, 2025
- 12:29
Qazaxıstan-Azərbaycan ticarət dövriyyəsi 2026-cı ildə bir milyard dollara çata bilər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya nazirinin müavini Ayjan Bijanova deyib.
O qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi artım tempinə baxmayaraq, hələ istənilən səviyyədə deyil: "Ötən ilin nəticələrinə görə, ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 536 milyon ABŞ dolları olub. Bizim hədəfimiz yaxın iki ildə bu rəqəmi 1 milyard dollara çatdırmaqdır".
A.Bijanova bildirib ki, bunun üçün konkret tədbirlərdən ibarət yol xəritəsi hazırlanır: "Yol xəritəsində məsul şəxslər və müddətlər müəyyən olunacaq".
