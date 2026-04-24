Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%
- 24 апреля, 2026
- 13:01
В январе–марте текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $264 млн 687 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последний год стоимость экспорта Азербайджана в Грузию увеличилась на 30% и достигла $235 млн 26 тыс., тогда как импорт из этой страны вырос на 20,7% и составил $29 млн 661 тыс.
В отчетном периоде доля торговли с Грузией составила 2,8% от общего оборота. При этом экспорт в Грузию обеспечил 4,3% общего экспорта, а импорт из Грузии - 0,7% общего импорта.
