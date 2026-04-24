Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi 29 % artıb
Biznes
- 24 aprel, 2026
- 12:47
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 264 milyon 687 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 28,9 % çoxdur.
Son 1 ildə Azərbaycanın Gürcüstana ixracının dəyəri 30 % artaraq 235 milyon 26 min dollar, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 20,7 % artaraq 29 milyon 661 min dollar olub.
Hesabat dövründə Gürcüstanla ticarət ümumi dövriyyənin 2,8 %-i qədər olub. O cümlədən, Gürcüstana ixrac ümumi ixracın 4,3 %-ni , Gürcüstandan idxal isə ümumi idxalın 0,7 %-ni təşkil edib.
Son xəbərlər
13:14
Talqat Aldıbergenov: "Bu il TBNM üzrə konteyner daşınması iki dəfə arta bilər"Digər ölkələr
13:14
Duşan Vlahoviç "Milan" və "Bavariya"nın maraq dairəsinə düşübFutbol
13:12
Ucarda çaqqal insanlara hücum edib, üç nəfər xəsarət alıbHadisə
13:10
Foto
Prezidentin II Dünya müharibəsi iştirakçılarına yardım sərəncamı 2 minə yaxın şəxsə şamil olunacaqSosial müdafiə
13:10
Elçin Məmmədov UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Komitəsinin iclasında iştirak edibFutbol
12:52
Azərbaycanda çimərlik futbolu üzrə Superliqa və Gənclər Liqasının təşkili iyunda nəzərdə tutulubFutbol
12:52
Kür çayında su səviyyəsinin artması ilə bağlı vəziyyət müzakirə edilibİnfrastruktur
12:51
Vahid Ələkbərov: "Füzulidəki uşaq bağçası yeni nəslin formalaşmasına stimul verəcək"İnfrastruktur
12:48
Foto