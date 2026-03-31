Товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами за два месяца составил $1,3 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и тюркскими государствами в январе-феврале 2026 года составил $1 млрд 32 млн 118 тыс., что на 14,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Так, в этот период торговый оборот Азербайджана с Казахстаном составил $65 млн 557 тыс., из которых $24 млн 297 тыс. пришлось на долю экспорта, а $41 млн 259 тыс. - на долю импорта. Товарооборот с этой страной сократился на 8,8%, импорт - на 30,9%. За этот период экспорт увеличился в 2 раза.

Торговый оборот с Узбекистаном составил $58 млн 660 тыс., из которых $19 млн 445 тыс. пришлось на долю экспорта, а $39 млн 214 тыс. - на долю импорта. В первые два месяца текущего года торговый оборот с этой страной сократился на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сократился на 34,1%, а экспорт увеличился более чем в 3,5 раза.

Товарооборот с Кыргызстаном составил $9 млн 911 тыс., из которых $8 млн 744 тыс. пришлось на долю экспорта, а $1 млн 166 тыс. - на долю импорта. За последний год торговый оборот в этом направлении увеличился в 3,8 раза, экспорт - в 10 раз, а импорт сократился на 34,5%.

Стоимость торгового оборота Азербайджана с Турцией составила $877 млн 117 тыс., из которых $532 млн 908 тыс. пришлось на долю экспорта, а $344 млн 209 тыс. - на долю импорта. За последний год торговый оборот в этом направлении сократился на 12,6%, экспорт - на 7%, импорт - на 20%.

Стоимость торгового оборота Азербайджана с Туркменистаном составила $11 млн 944 тыс., из которых $3 млн 836 тыс. пришлось на долю экспорта, а $8 млн 107 тыс. - на долю импорта. За последний год торговый оборот в этом направлении сократился на 76,3%, в том числе экспорт - на 42,9%, импорт - на 81,4%.

Стоимость торгового оборота Азербайджана с Венгрией, являющейся страной-наблюдателем Организации тюркских государств, составила $8 млн 928 тыс. Из них $1 млн 485 тыс. пришлось на долю экспорта, а $7 млн 443 тыс. - на долю импорта. За минувший год торговый оборот в этом направлении сократился на 21,8%, импорт - на 27,9%, а экспорт увеличился на 34,8%.