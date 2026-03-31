    Azərbaycan iki ayda Türk dövlətləri ilə 1,3 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    31 mart, 2026
    • 17:37
    Azərbaycan iki ayda Türk dövlətləri ilə 1,3 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və Türk dövlətləri arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard 32 milyon 118 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14,4 % azdır.

    Belə ki, bu dövrdə Azərbaycanın Qazaxıstanla ticarət dövriyyəsi 65 milyon 557 min ABŞ dollar təşkil edib ki, bunun da 24 milyon 297 min dolları ixracın, 41 milyon 259 min dolları isə idxalın payına düşüb. Bu ölkə ilə ticarət dövriyyəsi 8,8 %, idxal 30,9 % azalıb. Bu müddət ərzində ixrac isə 2 dəfə artıb.

    Özbəkistanla ticarət dövriyyəsi 58 milyon 660 min ABŞ dolları təşkil edib ki, bunun da 19 milyon 445 min dolları ixracın, 39 milyon 214 min dolları isə idxalın payına düşüb. Bu ilin ilk iki ayında bu ölkə ilə ticarət dövriyyəsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,7 % azalıb. İdxal 34,1 % azalıb, ixrac isə 3,5 dəfədən çox artıb.

    Qırğızıstanla ticarət dövriyyəsi 9 milyon 911 min ABŞ dollar təşkil edib ki, bunun da 8 milyon 744 min ABŞ dolları ixracın, 1 milyon 166 min dolları idxalın payına düşüb. Son 1 ildə bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsi 3,8 dəfə, ixrac 10 dəfə artıb, idxal isə 34,5 % azalıb.

    Azərbaycanın Türkiyə ilə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 877 milyon 117 min ABŞ dolları təşkil edib ki, bunun da 532 milyon 908 min dolları ixracın, 344 milyon 209 min dolları idxalın payına düşüb. Son 1 ildə bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsi 12,6 %, ixrac 7 %, idxal 20 % azalıb.

    Ölkəmizin digər Türk dövləti olan Türkmənistanla ticarət dövriyyəsinin dəyəri 11 milyon 944 min ABŞ dolları olub ki, bunun da 3 milyon 836 min dolları ixracın, 8 milyon 107 min ABŞ dolları idxalın payına düşüb. Son 1 ildə bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsi 76,3 %, o cümlədən ixrac 42,9 %, idxal 81,4 % azalıb.

    Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidəçi üzvü olan Macarıstanla isə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin dəyəri 8 milyon 928 min ABŞ dolları təşkil edib. Bunun 1 milyon 485 min dolları ixracın, 7 milyon 443 min dolları idxalın payına düşüb. Son 1 ildə bu istiqamətdə ticarət dövriyyəsi 21,8 %, idxal 27,9 % azalıb, ixrac isə 34,8 % artıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Ticarət dövriyyəsi Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Türkmənistan Qırğızıstan Özbəkistan Qazaxıstan Türkiyə Macarıstan

