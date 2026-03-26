Товарооборот Азербайджана с США сократился на четверть
Бизнес
- 26 марта, 2026
- 17:06
Товарооборот Азербайджана с США в январе-феврале 2026 года составил $78,2 млн, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно данным, доля США в общем внешнеторговом обороте Азербайджана составила 2,8%.
Экспорт в эту страну вырос на 55,7%, до $16 млн, тогда как импорт из США сократился на 33,4%, до $62,3 млн.
Последние новости
