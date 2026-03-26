    Biznes
    26 mart, 2026
    • 16:57
    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 25 % azalıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və ABŞ arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 78 milyon 243 min ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,6 % azdır.

    Hesabat dövründə ABŞ ilə ticarət ümumi dövriyyənin 2,8 %-i qədər olub. Belə ki, yanvar-fevral aylarında ABŞ-yə ixrac ümumi ixracın 0,4 %-ni, ABŞ-dən idxal isə ümumi idxalın 2,4 %-ni təşkil edib.

    İl ərzində Azərbaycanın ABŞ-yə ixracının dəyəri 55,7 % artaraq 15 milyon 988,16 min ABŞ dollar, bu ölkədən idxalının dəyəri isə 33,4 % azalaraq 62 milyon 255,51 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Ticarət dövriyyəsi
    Товарооборот Азербайджана с США сократился на четверть

    Son xəbərlər

    17:19

    PSJ-nin "Lans"la Liqa 1 matçı UEFA Çempionlar Liqasına görə təxirə salınıb

    Futbol
    17:15

    Almaniya Azərbaycandan xam neft alışını 3 dəfədən çox azaldıb

    Energetika
    17:05

    SEPAH HDQ-nin kəşfiyyat idarəsinin rəisi Behnam Rezai öldürülüb

    Digər ölkələr
    17:01

    Netanyahu: İsrail İrana var gücü ilə zərbələr endirməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:00

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 25 % azalıb

    Biznes
    16:55
    Foto

    Beynəlxalq səyyahlar Xankəndidə olublar

    Qarabağ
    16:51

    Putin: Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələrini proqnozlaşdırmaq çətindir

    Digər ölkələr
    16:45

    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti