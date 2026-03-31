Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Товарооборот Азербайджана с Ираном увеличился почти на 13%

    31 марта, 2026
    • 14:25
    Товарооборот Азербайджана с Ираном увеличился почти на 13%

    Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в январе-феврале 2026 года составил $117 млн 646 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В структуре внешней торговли Азербайджана за отчетный период доля Ирана составила 1,8%.

    В годовом сравнении стоимость экспорта из Азербайджана в Иран снизилась на 2,1% и составила $2,373 млн, тогда как импорт из Ирана в Азербайджан вырос на 13,1% и достиг $115,272 млн.

    За два месяца экспорт в Иран составил 0,06% от общего объема экспорта Азербайджана, а импорт из Ирана - 4,4% от общего объема импорта страны.

    Государственный таможенный комитет Товарооборот Азербайджана Иран
    Azərbaycanın İranla ticarət dövriyyəsi 13 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's trade turnover with Iran rises nearly 13%

