Товарооборот Азербайджана с Ираном увеличился почти на 13%

Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в январе-феврале 2026 года составил $117 млн 646 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешней торговли Азербайджана за отчетный период доля Ирана составила 1,8%.

В годовом сравнении стоимость экспорта из Азербайджана в Иран снизилась на 2,1% и составила $2,373 млн, тогда как импорт из Ирана в Азербайджан вырос на 13,1% и достиг $115,272 млн.

За два месяца экспорт в Иран составил 0,06% от общего объема экспорта Азербайджана, а импорт из Ирана - 4,4% от общего объема импорта страны.