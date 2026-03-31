Azərbaycanın İranla ticarət dövriyyəsi 13 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 31 mart, 2026
- 13:57
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan və İran arasında ticarət dövriyyəsi 117 milyon 646 min ABŞ dolları təşkil edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,7 % çoxdur.
Hesabat dövründə İranla ticarət ümumi dövriyyənin 1,8 %-i qədər olub.
İllik müqayisədə Azərbaycanın İrana ixracının dəyəri 2,1 % azalaraq 2 milyon 373 min ABŞ dolları, bu ölkədən idxalın dəyəri isə 13,1 % artaraq 115 milyon 272 min ABŞ dolları olub.
İki ayda İrana ixrac ümumi ixracın 0,06 %-ni, İrandan idxal isə ümumi idxalın 4,4 %-ni təşkil edib.
