Товарооборот Азербайджана и Грузии приблизился к $1 млрд за 8 месяцев

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-августе 2026 года приблизился к $1 млрд, увеличившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, объем двусторонней торговли составил $959,587 млн.

На долю Азербайджана пришлось 5,4% общего внешнеторгового оборота Грузии.

За отчетный период объем грузинского экспорта в Азербайджан вырос на 5,1% и достиг $484,519 млн. Азербайджанский рынок обеспечил 8,9% совокупного экспорта Грузии.

Стоимость импортированных Грузией из Азербайджана товаров увеличилась на 23% - до $475,068 млн. Их доля в общем объеме грузинского импорта составила 3,8%.

Общий внешнеторговый оборот Грузии за январь-август вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг $17 млрд 926,883 млн. В том числе экспорт увеличился на 22,1% - до $5 млрд 422,525 млн, а импорт - на 3,4%, до $12 млрд 504,358 млн.