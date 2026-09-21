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    Товарооборот Азербайджана и Грузии приблизился к $1 млрд за 8 месяцев

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 13:02
    Товарооборот Азербайджана и Грузии приблизился к $1 млрд за 8 месяцев

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-августе 2026 года приблизился к $1 млрд, увеличившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии, объем двусторонней торговли составил $959,587 млн.

    На долю Азербайджана пришлось 5,4% общего внешнеторгового оборота Грузии.

    За отчетный период объем грузинского экспорта в Азербайджан вырос на 5,1% и достиг $484,519 млн. Азербайджанский рынок обеспечил 8,9% совокупного экспорта Грузии.

    Стоимость импортированных Грузией из Азербайджана товаров увеличилась на 23% - до $475,068 млн. Их доля в общем объеме грузинского импорта составила 3,8%.

    Общий внешнеторговый оборот Грузии за январь-август вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг $17 млрд 926,883 млн. В том числе экспорт увеличился на 22,1% - до $5 млрд 422,525 млн, а импорт - на 3,4%, до $12 млрд 504,358 млн.

    двусторонняя торговля Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstanın Azərbaycandan mal idxalı 23 % artıb
    Georgia's imports from Azerbaijan surge by 23%

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