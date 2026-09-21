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    Gürcüstanın Azərbaycandan mal idxalı 23 % artıb

    Biznes
    • 21 sentyabr, 2026
    • 12:36
    Gürcüstanın Azərbaycandan mal idxalı 23 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 959,587 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,3 % çoxdur.

    Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində Azərbaycanın payı 5,4 % təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın Azərbaycana ixrac etdiyi məhsulların dəyəri bir il əvvələ nisbətən 5,1 % artaraq 484,519 milyon ABŞ dolları (ümumi ixracın 8,9 %-i), Gürcüstanın Azərbaycandan idxal etdiyi məhsulların dəyəri isə 23 % artaraq 475,068 milyon ABŞ dolları (ümumi idxalın 3,8 %-i) olub.

    Son bir ildə Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin dəyəri 8,4 % artaraq 17 milyard 926,883 milyon ABŞ dollarına çatıb. O cümlədən, ixracın dəyəri 22,1 % artaraq 5 milyard 422,525 milyon ABŞ dolları, idxalın dəyəri isə 3,4 % artaraq 12 milyard 504,358 milyon ABŞ dolları olub.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Xarici ticarət dövriyyəsi
    Товарооборот Азербайджана и Грузии приблизился к $1 млрд за 8 месяцев
    Georgia's imports from Azerbaijan surge by 23%

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