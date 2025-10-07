Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Торговая палата Германии назвала условия превращения возможностей в реальные проекты

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 11:36
    Торговая палата Германии назвала условия превращения возможностей в реальные проекты

    Немецкие компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с компаниями Азербайджана и региона.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Наргис Вик в ходе пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    "Однако в Азербайджане нам также необходимы прозрачные процедуры ведения бизнеса и более быстрые процессы принятия решений, чтобы мы могли видеть и использовать возможности и превращать их в реальные проекты", - заявила Н. Вик.

    Как сообщил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн, Германия заинтересовано в развитии отношений Азербайджана с ЕС.

    Посол отметил, что одной из важных тенденций является это укрепление и повышение интенсивности отношений между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном.

    "В последние недели мы наблюдали ряд визитов делегаций из Брюсселя - Европейской комиссии, а также Европейской службы внешних связей, что предоставило прекрасную возможность вывести эти отношения, в том числе в экономической и торговой сферах, на новый уровень, что имеет большое значение. И как немецкое правительство, мы решительно поддерживаем это сближение, поскольку ЕС является самым сильным торговым партнером и крупнейшим инвестором Азербайджана, значительно опережая любое другое отдельное государство. Таким образом, перспективы для дальнейшего развития этих отношений очень большие. И Германия, как крупнейшая экономика европейского континента, имеет в этом значительный интерес", - подчеркнул Р. Хорлеманн.

