İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Almaniya Ticarət Palatası Azərbaycanla imkanları real layihələrə çevrilməsini mümkün edən şərtləri açıqlayıb

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Almaniya Ticarət Palatası Azərbaycanla imkanları real layihələrə çevrilməsini mümkün edən şərtləri açıqlayıb

    Almaniya şirkətləri Azərbaycan və region şirkətləri ilə əməkdaşlığa böyük maraq göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Alman-Azərbaycan Ticarət Palatasının icraçı direktoru Narqis Vik "Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    "Lakin Azərbaycanda bizə həm də şəffaf biznes prosedurları və daha sürətli qərar qəbuletmə prosesləri lazımdır ki, imkanları görə və istifadə edə, onları real layihələrə çevirə bilək", - N.Vik bildirib.

    Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ralf Horleman isə qeyd edib ki, Almaniya Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır.

    Səfirin sözlərinə görə, mühüm tendensiyalardan biri Aİ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin gücləndirilməsi və intensivliyinin artırılmasıdır.

    "Son həftələrdə biz Brüsseldən - Avropa Komissiyasından, eləcə də Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətindən nümayəndə heyətlərinin səfərlərinin şahidi olmuşuq. Bu, həmin münasibətləri, o cümlədən iqtisadi və ticarət sahələrində əlaqələri yeni səviyyəyə çıxarmaq üçün gözəl fürsət oldu. Almaniya hökuməti olaraq, biz bu yaxınlaşmanı qətiyyətlə dəstəkləyirik, çünki Aİ Azərbaycanın ən güclü ticarət tərəfdaşı və ən böyük investorudur. Beləliklə, gələcəkdə bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsi üçün çox böyük perspektivlər var. Avropa qitəsində ən böyük iqtisadiyyata malik olan Almaniya bunda çox maraqlıdır", - R. Horlemann vurğulayıb.

    Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı Alman-Azərbaycan Ticarət Palatası Narqis Vik
    Торговая палата Германии назвала условия превращения возможностей в реальные проекты
    German Chamber of Commerce identifies conditions for turning opportunities into real projects

    Son xəbərlər

    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Dövlət başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    13:26

    İlham Əliyev Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir

    Xarici siyasət
    13:25

    III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    13:24

    Azərbaycan millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarında qələbəni şanlı ordumuza həsr edirik"

    Komanda
    13:23

    Səfir: "TRIPP Asiya-Avropa ticarəti üçün yeni imkanlar açacaq və logistik boşluğu aradan qaldıracaq"

    İnfrastruktur
    13:23

    Azərbaycan Prezidenti TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti