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Тарифный совет утвердил цены на 200 лекарственных средств

Тарифный совет утвердил цены на 200 лекарственных средств Сегодня, в ходе очередного заседания Тарифного совета были утверждены цены примерно на 200 лекарственных средств, поступивших на новую государственную регистрацию.
Бизнес
29 сентября 2021 г. 17:06
Тарифный совет утвердил цены на 200 лекарственных средств

Сегодня, в ходе очередного заседания Тарифного совета были утверждены цены примерно на 200 лекарственных средств, поступивших на новую государственную регистрацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совет.

Полный список из 12 864 лекарственных средств, торговое наименование, фармацевтическая форма, наименование действующего вещества, дозировка, коммерческая упаковка, количество на упаковке, оптовые и розничные цены на данный момент с учетом страны-производителя и дата вступления в силу утверждены на официальном сайте Совета (www.tariff.gov.az) в разделе "лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf) размещены.

С решениями на сайт (www.tariff.gov.az) можно ознакомиться в разделе "Решения Совета".

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