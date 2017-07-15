Тарифный совет: Изменение в тарифах на автомобильный бензин не имеет отношение к грузоперевозкам, общественному транспорту

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Изменение в тарифах на автомобильный бензин марки Ai-92 не имеет отношение к грузоперевозкам, общественному транспорту, в частности на регулярные пассажирские перевозки на автобусах.

Об этом Report сообщили в Тарифном (ценовом) совете.

«В этих сферах пользуются дизельным топливом, а в ряде автобусов жидким или сжатым газом. Кроме того, в морском транспорте для грузо- и пассажироперевозок тоже используется дизельное топливо. Что касается воздушных перевозок, в данной сфере используется не автомобильный бензин марки Ai-92, а топливо для реактивных двигателей. Как видно, из-за того, что тарифное изменение не относится к дизельному топливу, авиабензину, жидкому и сжатому газу, оно не создает дополнительные траты с точки зрения грузо- и пассажироперевозок».

Было отмечено, что если у занимающегося деятельностью такси человека автомобиль работает не на дизеле, а на бензине, и на каждые 100 км расстояния тратит 10 литров бензина, расход растет на 2 гяпика на каждый километр, т.е. для расстояния в 10 км расход меняется на 20 копеек. В совете отметили, что если какая-то компания пойдет на неуместное завышение цен, из-за остаточной конкуренции в данной сфере это приведет к потере ею клиентов.