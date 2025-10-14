Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
Бизнес
- 14 октября, 2025
- 04:45
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 150 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 03:36 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 150 за тройскую унцию (+1,97%). По состоянию на 03:59 стоимость золота замедлила рост до $4 146,5 за унцию (+1,88%).
По состоянию на 04:06 стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 138,1 за тройскую унцию (+1,68%).
