Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 150 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 03:36 по бакинскому времени, цена на драгметалл составляла $4 150 за тройскую унцию (+1,97%). По состоянию на 03:59 стоимость золота замедлила рост до $4 146,5 за унцию (+1,88%).

По состоянию на 04:06 стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $4 138,1 за тройскую унцию (+1,68%).