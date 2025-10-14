İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 04:47
    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Comex əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4 150 dolları ötüb.

    Bu, müasir maliyyə bazarı tarixində qızılın ən yüksək qiymətidir.

    Bakı vaxtı ilə saat 03:59-a olan məlumata görə, qızılın qiyməti artımını bir unsiya üçün 4 146,5 dollara (+1,88%) satılıb.

