Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb
Biznes
- 14 oktyabr, 2025
- 04:47
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Comex əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti bir unsiya üçün 4 150 dolları ötüb.
Bu, müasir maliyyə bazarı tarixində qızılın ən yüksək qiymətidir.
Bakı vaxtı ilə saat 03:59-a olan məlumata görə, qızılın qiyməti artımını bir unsiya üçün 4 146,5 dollara (+1,88%) satılıb.
Son xəbərlər
05:40
Video
Amerikalı jurnalist: Tramp az qala Makronun qolunu qoparacaqdıMaraqlı
05:32
"Starship"in 11-ci sınaq uçuşu uğurla başa çatıbİKT
05:05
Tramp: Ərdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə kömək edə bilərDigər ölkələr
04:47
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıbBiznes
04:16
Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyibDigər ölkələr
03:31
"Avroviziya"da İsrailin müsabiqədən kənarlaşdırılması ilə bağlı səsvermə təxirə salınıbİncəsənət
03:04
Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edirDigər ölkələr
02:35
ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblərDigər ölkələr
02:11