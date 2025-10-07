Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Создается Сеть МСП Организации исламского сотрудничества

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 12:47
    Создается Сеть МСП Организации исламского сотрудничества

    В Баку в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) принято решение о создании Сети малых и средних предприятий (МСП) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщает Report, планируется проведение первого учредительного собрания Сети МСП.

    Целью ее создания является укрепление сотрудничества в рамках ОИС между организациями, поддерживающими малый и средний бизнес.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının KOB-lar Şəbəkəsi yaradılır
    OIC to launch SME Network

