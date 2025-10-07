Создается Сеть МСП Организации исламского сотрудничества

В Баку в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) принято решение о создании Сети малых и средних предприятий (МСП) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, планируется проведение первого учредительного собрания Сети МСП.

Целью ее создания является укрепление сотрудничества в рамках ОИС между организациями, поддерживающими малый и средний бизнес.