Создается Сеть МСП Организации исламского сотрудничества
Бизнес
- 07 октября, 2025
- 12:47
В Баку в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) принято решение о создании Сети малых и средних предприятий (МСП) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает Report, планируется проведение первого учредительного собрания Сети МСП.
Целью ее создания является укрепление сотрудничества в рамках ОИС между организациями, поддерживающими малый и средний бизнес.
