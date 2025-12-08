Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

Азербайджан начал экспорт нетрадиционных продуктов питания.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Акбар Алиев на "Форуме Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

"В частности, из Азербайджана в страны Европейского Союза осуществляется экспорт аквакультуры, рыбной продукции, икры, лягушачьих лапок. В Европейском Союзе уже зарегистрировано более 12 азербайджанских производственных предприятий. Это свидетельствует о постепенном повышении конкурентоспособности азербайджанских продуктов на зарубежных рынках".

Он отметил, что Азербайджан получил (от Всемирной организации по охране здоровья животных - прим. ред.) статус страны, свободной от четырех заболеваний, в том числе от чумы мелкого рогатого скота: "Это расширит траекторию экспорта и географию экспорта продуктов, производимых в нашей стране".