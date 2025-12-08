Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

В Азербайджане к программе "Малый и средний бизнес в Карабахе" привлечено 220 субъектов МСБ.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном реализации программы в 2025 году.

По его словам, проект действует с 2023 года и охватывает участников из 15 городов и районов, включая Баку, Абшерон, Сумгайыт, Шамахы, Исмаиллы, Мингечевир, Загаталу, Гянджу, Барду, Геранбой, а также Шушу, Ходжалы, Физули, Лачын и Зангилан.

Для участников организованы профессиональные и бизнес-тренинги, где они получили практические и теоретические знания по различным направлениям. Всего к обучению привлечено 100 человек. Особое внимание уделено улучшению социального благосостояния семей шехидов и ветеранов: им преподавали финансовый менеджмент, подготовку бизнес-планов, маркетинг и SMM.

Кроме того, участники прошли курсы по востребованным профессиям, успешно завершившие обучение получили сертификаты.

"В рамках программы участникам передано необходимое оборудование для открытия собственного дела, а также организованы профессиональные курсы", - отметил Мамедов.

В завершение Мамедов подчеркнул, что программа "Малый и средний бизнес в Карабахе" продолжит свою работу и в 2026 году, охватывая еще больше семей шехидов и ветеранов.