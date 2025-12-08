Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 13:01
    Орхан Мамедов: Проект МСБ в Карабахе охватил 220 предпринимателей

    В Азербайджане к программе "Малый и средний бизнес в Карабахе" привлечено 220 субъектов МСБ.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном реализации программы в 2025 году.

    По его словам, проект действует с 2023 года и охватывает участников из 15 городов и районов, включая Баку, Абшерон, Сумгайыт, Шамахы, Исмаиллы, Мингечевир, Загаталу, Гянджу, Барду, Геранбой, а также Шушу, Ходжалы, Физули, Лачын и Зангилан.

    Для участников организованы профессиональные и бизнес-тренинги, где они получили практические и теоретические знания по различным направлениям. Всего к обучению привлечено 100 человек. Особое внимание уделено улучшению социального благосостояния семей шехидов и ветеранов: им преподавали финансовый менеджмент, подготовку бизнес-планов, маркетинг и SMM.

    Кроме того, участники прошли курсы по востребованным профессиям, успешно завершившие обучение получили сертификаты.

    "В рамках программы участникам передано необходимое оборудование для открытия собственного дела, а также организованы профессиональные курсы", - отметил Мамедов.

    В завершение Мамедов подчеркнул, что программа "Малый и средний бизнес в Карабахе" продолжит свою работу и в 2026 году, охватывая еще больше семей шехидов и ветеранов.

    Орхан Мамедов KOBİA Карабах МСБ
    Orxan Məmmədov: "Qarabağ KOB-ları Proqramı"na 220 KOB subyekti cəlb edilib"
    Elvis

    Последние новости

    13:22

    Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитр

    Футбол
    13:21

    Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожара

    В регионе
    13:17

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни

    Экология
    13:09

    Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млн

    Инфраструктура
    13:07

    Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    13:03

    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Внешняя политика
    13:02

    Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕС

    Бизнес
    13:01

    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    13:01

    Орхан Мамедов: Проект "МСБ в Карабахе" охватил 220 предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей