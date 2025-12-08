Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

    АПК
    • 08 декабря, 2025
    • 13:01
    В Азербайджане в агропарки за последние годы вложено около 2,4 млрд манатов инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.

    По его словам, сегодня в стране действует 53 агропарка, которые за последние годы превратились в крупные производственные комплексы.

    Алиев отметил, что государство предоставило агропаркам поддержку на сумму 690 млн манатов. "Эти льготы и механизмы поддержки положительно повлияли на формирование современных крупных хозяйств, а также на рост внешней торговли", - подчеркнул он.

    Azərbaycanda yaradılan aqroparklara 2,4 milyard manata yaxın investisiya yatırılıb
    Nearly 2.4B AZN invested in agroparks in Azerbaijan
