В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов

В Азербайджане в агропарки за последние годы вложено около 2,4 млрд манатов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.

По его словам, сегодня в стране действует 53 агропарка, которые за последние годы превратились в крупные производственные комплексы.

Алиев отметил, что государство предоставило агропаркам поддержку на сумму 690 млн манатов. "Эти льготы и механизмы поддержки положительно повлияли на формирование современных крупных хозяйств, а также на рост внешней торговли", - подчеркнул он.