В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатов
АПК
- 08 декабря, 2025
- 13:01
В Азербайджане в агропарки за последние годы вложено около 2,4 млрд манатов инвестиций.
Как сообщает Report, об этом заявил советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и Доверие" в Баку.
По его словам, сегодня в стране действует 53 агропарка, которые за последние годы превратились в крупные производственные комплексы.
Алиев отметил, что государство предоставило агропаркам поддержку на сумму 690 млн манатов. "Эти льготы и механизмы поддержки положительно повлияли на формирование современных крупных хозяйств, а также на рост внешней торговли", - подчеркнул он.
