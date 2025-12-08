İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanda yaradılan aqroparklara 2,4 milyard manata yaxın investisiya yatırılıb

    ASK
    • 08 dekabr, 2025
    • 12:12
    Azərbaycanda yaradılan aqroparklara 2,4 milyard manata yaxın investisiya yatırılıb

    Son dövrlər Azərbaycanda yaradılan 53 aqroparka 2,4 milyard manata yaxın investisiya yatırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müşaviri Zaur Əliyev "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, aqroparklar artıq uzun illər Prezident İlham Əliyevin siyasətinin davamı və onun tapşırığına uyğun olaraq yaradılmış böyük istehsal müəssisələridir: "Bu aqroparklara dövlət tərəfindən 690 milyon manat dəyərində dəstək olub".

    O qeyd edib ki, bir növ xarici ticarətin formalaşması və artımında bu güzəştlər, dəstək mexanizmləri, həmçinin yanaşmalar, böyük və müasir təsərrüfatların formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərib".

    Zaur Əliyev Kənd Təsərrüfat Nazirliyi müşavir
