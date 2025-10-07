İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının KOB-lar Şəbəkəsi yaradılır

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:33
    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının KOB-lar Şəbəkəsi yaradılır

    Bakıda keçirilən II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumu çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) KOB-lar Şəbəkəsinin yaradılmasına qərar verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Şəbəkənin ilk təsis toplantısı keçiriləcək.

    Şəbəkənin yaradılmasında məqsəd İƏT çərçivəsində KOB-lara dəstək verən qurumların əməkdaşlığını gücləndirməkdir.

    Xatırladaq ki, iki gün davam edəcək forumun məqsədi investisiya və ticarət sahəsində yeni əməkdaşlıqların qurulmasına, fikir və təcrübə mübadiləsinə töhfə vermək, Azərbaycana xarici sərmayələrin cəlb edilməsini təşviq etməkdir. Forumda yerli və xarici ölkələrdən olan aidiyyəti qurumların nümayəndələri, sahə üzrə ekspertlər, akademik dairələr, sahibkarlar və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bir araya gələcək.

    "AZHAB Forumu 2025" konfrans və sərgi olmaqla iki hissədən ibarətdir. Konfrans çərçivəsində halal sənayenin ənənəvi sahələri, o cümlədən maliyyə və turizm mövzuları, halal biznesin idarəolunması, yaşıl keçid, biznesdə qadınların rolu və digər yeni istiqamətlər müzakirə ediləcək. Həmçinin, forumun ilk iclası İƏT çərçivəsində KOB-lara dəstək göstərən qurumların əməkdaşlığının gücləndirilməsinə xidmət edən "İƏT-in KOB-lar Şəbəkəsinin" (OIC-SMENET) rəsmi təsis mərasiminə həsr olunacaq.

    II Azərbaycan Halal Biznes Forumu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
    Создается Сеть МСП Организации исламского сотрудничества
    OIC to launch SME Network

    Son xəbərlər

    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Dövlət başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    13:26

    İlham Əliyev Azərbaycanda TDT-yə üzv ölkələrin birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsini təklif edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir

    Xarici siyasət
    13:25

    III MDB Oyunları: Azərbaycan millisi gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    13:24

    Azərbaycan millisinin üzvü: "III MDB Oyunlarında qələbəni şanlı ordumuza həsr edirik"

    Komanda
    13:23

    Səfir: "TRIPP Asiya-Avropa ticarəti üçün yeni imkanlar açacaq və logistik boşluğu aradan qaldıracaq"

    İnfrastruktur
    13:23

    Azərbaycan Prezidenti TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirən amilləri sadalayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti