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Состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана в ВТО

Состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана в ВТО В этом году состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО).
Бизнес
17 мая 2022 г. 12:37
Состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана в ВТО

В этом году состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Бизнес-среда в Азербайджане-2021", подготовленном при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Принципы и правила ВТО включены во вновь принятое законодательство о торговле и во внутреннюю нормативную базу. Согласно информации, представленной правительством Азербайджана в прошлом году, в июле 2021 года была опубликована новая версия отчета рабочей группы. ЕС также продолжил оказывать поддержку азербайджанскому правительству в подготовке торговых переговоров и реализации программы внутренних реформ.

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