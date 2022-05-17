Состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана в ВТО

В этом году состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО).

В этом году состоятся очередные переговоры по членству Азербайджана во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Бизнес-среда в Азербайджане-2021", подготовленном при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Принципы и правила ВТО включены во вновь принятое законодательство о торговле и во внутреннюю нормативную базу. Согласно информации, представленной правительством Азербайджана в прошлом году, в июле 2021 года была опубликована новая версия отчета рабочей группы. ЕС также продолжил оказывать поддержку азербайджанскому правительству в подготовке торговых переговоров и реализации программы внутренних реформ.