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Состояние самого богатого человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило 200 млрд долларов С начала пандемии акции бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%
Бизнес
26 августа 2020 г. 13:16
Состояние самого богатого человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии журнала Forbes, в моменте превысило 200 млрд долларов США. 

Как передает Report, Безос по результатам рейтинга Forbes Real-Time стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму. Данные рейтинга рассчитывались с учетом стоимости принадлежащих Безосу акций, хотя к закрытию торгов его состояние опустилось до 199,7 млрд долларов США.

Акции Amazon по итогам минувшего торгового дня на Nasdaq выросли на 1,18%, до 3 346,49 долларов США, в отсутствие корпоративных новостей.

Согласно журналу, с начала пандемии бумаги бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%. За последние 12 месяцев владелец крупнейшего в мире онлайн-ретейлера разбогател на 86 млрд долларов США.

Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes с 2018 года. На второй строчке в рейтинге издания на данный момент располагается один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 115,5 млрд долларов США. На третьей позиции находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в 113,2 млрд долларов США.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

 

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Версия на английском языке Jeff Bezos' fortune nears 200 bln
Версия на азербайджанском языке "Amazon”un sahibinin sərvəti 200 milyard dolları keçdi

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