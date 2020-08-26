Состояние самого богатого человека мира впервые превысило 200 млрд долларов

С начала пандемии акции бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%

Состояние главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, по версии журнала Forbes, в моменте превысило 200 млрд долларов США.

Как передает Report, Безос по результатам рейтинга Forbes Real-Time стал первым миллиардером, состояние которого превысило эту сумму. Данные рейтинга рассчитывались с учетом стоимости принадлежащих Безосу акций, хотя к закрытию торгов его состояние опустилось до 199,7 млрд долларов США.

Акции Amazon по итогам минувшего торгового дня на Nasdaq выросли на 1,18%, до 3 346,49 долларов США, в отсутствие корпоративных новостей.

Согласно журналу, с начала пандемии бумаги бизнесмена, которому принадлежат 11% акций компании, подорожали больше чем на 55%. За последние 12 месяцев владелец крупнейшего в мире онлайн-ретейлера разбогател на 86 млрд долларов США.

Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира журнала Forbes с 2018 года. На второй строчке в рейтинге издания на данный момент располагается один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 115,5 млрд долларов США. На третьей позиции находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояние оценивается в 113,2 млрд долларов США.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.