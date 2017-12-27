Составлен ежегодный инвестиционный рейтинг экономических регионов Азербайджана

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Caspian Energy International Media Group составил ежегодный инвестиционный рейтинг экономических регионов Азербайджана, который продемонстрировал результаты экономических реформ и социальной политики регионов, проводимых в стране под руководством председателя Caspian European Club, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, лидером в инвестиционном рейтинге регионов Азербайджана, получившим наивысший общий балл, стала Нахчыванская АР. Он подчеркнул, что послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, особо отмечали экономическое развитие Нахчывана, восхищаясь вниманием руководства Нахчывана к альтернативным и возобновляемым источниками энергии, внедрению инновационных технологий и развитию туризма. Послы были впечатлены разнообразием и хорошим качеством производимых здесь товаров. Они выразили уверенность, что данный процесс продолжительного роста ассортимента промышленных продуктов происходит также и в остальных регионах Азербайджана. Рейтинг будет опубликован в итоговом номере журнала Caspian Energy.

"Сравнивая результаты экономического развития регионов страны за три квартала 2017 года по сравнению с прошлым годом, пожалуй, главной отличительной особенностью стало неравномерное социально-экономическое развитие регионов страны, о чем говорят основные цифры рейтинга", - сказал Тельман Алиев.

По его словам, данный выпуск журнала Caspian Energy будет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а также главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам.

Регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.