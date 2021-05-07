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Смогут ли посещать страны ЕС привитые китайской вакциной?

Смогут ли посещать страны ЕС привитые китайской вакциной? "В настоящее время Европейское медицинское агентство проводит оценки, анализы вакцины китайского производства"
Бизнес
7 мая 2021 г. 16:48
Смогут ли посещать страны ЕС привитые китайской вакциной?

"Еще слишком рано говорить об ограничении въезда в страны Европейского союза для тех, кто прививается вакциной против коронавируса китайского производства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас, комментируя слухи о том, что привитые китайской вакциной не будут допущены на территорию EC.

"Границы Азербайджана останутся закрытыми до 1 июня. В настоящее время основной целью является обеспечение масштабной вакцинации. Перед глазами пример Индии, где 9% населения были вакцинированы, но ситуация вышла из-под контроля. Поэтому вакцинацию нужно продолжать высокими темпами. Мы делаем прививки не ради поездок, а ради здоровья. В Азербайджан недавно завезли вакцины AstraZeneca. В настоящее время Европейское медицинское агентство проводит оценки, анализы вакцины китайского производства. Но категоричного мнения по этому поводу нет. Со временем количество, ассортимент прививок будут расширяться, следовательно, и возможности выбора будут расширены", - отметил он.

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Версия на английском языке Will those vaccinated with Chinese jab be allowed to EU?
Версия на азербайджанском языке Çin peyvəndi vurduranlar Avropa İttifaqına buraxılmayacaq?

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