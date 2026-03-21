    Ситуация вокруг Ирана обрушила авиаперевозки

    21 марта, 2026
    Мировые авиакомпании столкнулись с самым тяжелым кризисом со времен пандемии COVID-19 из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Financial Times.

    По ее подсчетам, с начала военной операции США и Израиля против Ирана рыночная капитализация 20 крупнейших международных авиаперевозчиков, чьи акции торгуются на фондовых биржах, сократилась на 53 миллиарда долларов.

    Между тем инвесторы ожидают дальнейшего снижения цен на акции. Как отмечается в статье, на Лондонской фондовой бирже наиболее активные распродажи наблюдаются по бумагам компаний Wizz Air и EasyJet.

    Ранее газета сообщала, что на фоне конфликта авиакомпании разрабатывают резервные планы, опасаясь перебоев с поставками авиационного топлива. Топливо составляет около трети расходов авиаперевозчиков, и с начала ударов по Ирану его цена за три недели удвоилась и продолжает расти.

