    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    • 21 mart, 2026
    • 06:43
    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Dünya aviaşirkətləri Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən COVID-19 pandemiyasından bəri ən ağır böhranla üzləşirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.

    Onun hesablamalarına görə, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatının başlanğıcından bəri səhmləri fond birjalarında ticarət edilən 20 ən böyük beynəlxalq aviadaşıyıcının bazar kapitallaşması 53 milyard dollar azalıb.

    Bu arada, investorlar səhm qiymətlərinin daha da aşağı düşəcəyinə ümid edirlər. Məqaləyə görə, London Fond Birjasında ən aktiv satışlar Wizz Air və EasyJet şirkətlərindədir.

    Qəzet əvvəllər bildirmişdi ki, münaqişə fonunda aviasiya yanacağı təchizatında fasilələr yaranacağından qorxaraq aviasiya şirkətləri ehtiyat planları hazırlayır. Yanacaq aviaşirkətlərin xərclərinin üçdə birini təşkil edir və İrana zərbələr başlayandan bəri üç həftə ərzində onun qiyməti ikiqat artıb və artmaqda davam edir.

    Ситуация вокруг Ирана обрушила авиаперевозки

    Son xəbərlər

    06:43

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    06:11

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Digər ölkələr
    05:50

    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:13

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Xarici siyasət
    04:18

    Bundesver hərbçilərinin həyatı ilə oynayır

    Digər ölkələr
    03:45

    Panama kanalında tıxac yaranıb

    Digər ölkələr
    03:17

    Tramp: ABŞ-nin Hörmüz boğazına ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti