İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb
- 21 mart, 2026
- 06:43
Dünya aviaşirkətləri Yaxın Şərqdəki münaqişə səbəbindən COVID-19 pandemiyasından bəri ən ağır böhranla üzləşirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.
Onun hesablamalarına görə, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatının başlanğıcından bəri səhmləri fond birjalarında ticarət edilən 20 ən böyük beynəlxalq aviadaşıyıcının bazar kapitallaşması 53 milyard dollar azalıb.
Bu arada, investorlar səhm qiymətlərinin daha da aşağı düşəcəyinə ümid edirlər. Məqaləyə görə, London Fond Birjasında ən aktiv satışlar Wizz Air və EasyJet şirkətlərindədir.
Qəzet əvvəllər bildirmişdi ki, münaqişə fonunda aviasiya yanacağı təchizatında fasilələr yaranacağından qorxaraq aviasiya şirkətləri ehtiyat planları hazırlayır. Yanacaq aviaşirkətlərin xərclərinin üçdə birini təşkil edir və İrana zərbələr başlayandan bəri üç həftə ərzində onun qiyməti ikiqat artıb və artmaqda davam edir.