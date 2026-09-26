Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Шахмар Мовсумов: В Азербайджан прибыли инвесторы, управляющие более $33 трлн

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 12:41
    Шахмар Мовсумов: В Азербайджан прибыли инвесторы, управляющие более $33 трлн

    В Азербайджан со всего мира прибыли инвесторы, управляющие средствами в размере более $33 трлн.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По его словам, инвесторы рассматривают все возможные варианты инвестирования в Азербайджан.

    Мовсумов отметил, что в рамках форума уже подписаны документы о потенциальных инвестициях на сумму более $10 млрд. В то же время созданы определенные предпосылки для реализации более крупных проектов, особенно в сфере цифровизации и трансформации.

    "Преимущество Азербайджана заключается именно в том, что у нас есть много недорогой, а в будущем потенциально экологически чистой энергии", - подчеркнул Мовсумов.

    Шахмар Мовсумов II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Şahmar Mövsümov: "Azərbaycana 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib"
    Investors managing over $33 trillion visit Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей