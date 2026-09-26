Шахмар Мовсумов: В Азербайджан прибыли инвесторы, управляющие более $33 трлн

В Азербайджан со всего мира прибыли инвесторы, управляющие средствами в размере более $33 трлн.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, инвесторы рассматривают все возможные варианты инвестирования в Азербайджан.

Мовсумов отметил, что в рамках форума уже подписаны документы о потенциальных инвестициях на сумму более $10 млрд. В то же время созданы определенные предпосылки для реализации более крупных проектов, особенно в сфере цифровизации и трансформации.

"Преимущество Азербайджана заключается именно в том, что у нас есть много недорогой, а в будущем потенциально экологически чистой энергии", - подчеркнул Мовсумов.