İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şahmar Mövsümov: "Azərbaycana 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib"

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:27
    Şahmar Mövsümov: Azərbaycana 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib
    Şahmar Mövsümov

    Azərbaycana 33 trilyon ABŞ dollarından çox vəsaiti idarə edən investorlar gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bura dünyanın hər yerindən 33 trilyon dollardan çox vəsaiti idarə edən investorlar gəliblər: "Təbii ki, onlar Azərbaycana investisiya yatırmaq üçün bütün mümkün variantları nəzərdən keçirirlər. Ümid edirik ki, belə bir forumun nəticəsində real layihələr meydana çıxacaq və investisiyalar olacaq".

    O qeyd edib ki, forum çərçivəsində artıq 10 milyard dollardan çox potensial investisiya üzrə sənədlər imzalanıb: "Eyni zamanda, xüsusilə rəqəmsallaşma və transformasiya sahəsində daha böyük layihələr üçün müəyyən ilkin şərtlər də yaradılıb. Azərbaycanın üstünlüyü də məhz bundan ibarətdir ki, bizdə çoxlu və ucuz, gələcəkdə isə potensial olaraq yaşıl enerji var. Bu gün cənab Prezident də açıqlayıb ki, Azərbaycanda bərpa olunan elektrik enerjisi sahəsində enerji potensialı çox böyükdür".

    Шахмар Мовсумов: В Азербайджан прибыли инвесторы, управляющие более $33 трлн
    Investors managing over $33 trillion visit Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:15

    "Bloomberg": Tramp Cənubi Koreyanın ABŞ-yə 200 milyard dollarlıq yatırım planlarını elan edəcək

    Digər ölkələr
    03:42

    Rumıniya parlamenti yeni hökumətin proqramı və tərkibini nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:05

    Tramp İran gələcəkdə təslim yolunu seçəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    02:38

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    02:17

    Fransada yuxarı sinif şagirdlərinin etiraz aksiyalarında 440 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:52

    ABŞ-də süni intellektin tənzimlənməsi üzrə komitə yaradıla bilər

    Digər ölkələr
    01:25

    Şimali Kiprdə gəmi qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 18-ə çatıb

    Digər ölkələr
    01:04

    ABŞ-də dövlət xidmətlərinə çıxış üçün süni intellekt platforması yaradılır

    Digər ölkələr
    00:53

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində II turun növbəti oyunları keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti