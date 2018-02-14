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    Саттар Мохбалыев: Некоторые бизнесмены препятствуют созданию профсоюза

    © Report

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ К сожалению, некоторые бизнесмены препятствуют созданию профсоюзной организации.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев на конференции "Роль предпринимательства в развитии регионов".

    Он призвал предпринимателей соблюдать требования международных конвенций. По его словам, некоторые предприниматели считают, что вольны обращаться с рабочими, как пожелают, не позволять им выходить в отпуск, увольнять: "Так нельзя поступать. Существуют международные конвенции, их следует знать. Предприниматели с хорошими доходами должны стремиться создавать профсоюзы".

    С. Мохбалыев подчеркнул, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выплачивает в профсоюз 5 млн манатов.

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