Саттар Мохбалыев: Некоторые бизнесмены препятствуют созданию профсоюза

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ К сожалению, некоторые бизнесмены препятствуют созданию профсоюзной организации.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалыев на конференции "Роль предпринимательства в развитии регионов".

Он призвал предпринимателей соблюдать требования международных конвенций. По его словам, некоторые предприниматели считают, что вольны обращаться с рабочими, как пожелают, не позволять им выходить в отпуск, увольнять: "Так нельзя поступать. Существуют международные конвенции, их следует знать. Предприниматели с хорошими доходами должны стремиться создавать профсоюзы".

С. Мохбалыев подчеркнул, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выплачивает в профсоюз 5 млн манатов.