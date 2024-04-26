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Азербайджан и Китай могут укрепить сотрудничество в области новых энергетических средств

Азербайджан и Китай могут укрепить сотрудничество в области новых энергетических средств Ожидается синергия между Азербайджаном и Китаем в направлении укрепления региональной зеленой трансформации в секторе новых энергетических транспортных средств (NEV).
Бизнес
26 апреля 2024 г. 13:16
Азербайджан и Китай могут укрепить сотрудничество в области новых энергетических средств

Ожидается синергия между Азербайджаном и Китаем в направлении укрепления региональной зеленой трансформации в секторе новых энергетических транспортных средств (NEV).

Как сообщает Report, об этом в интервью газете Global Times заявил посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов.

"Мы ценим позицию Китая по сотрудничеству в области NEV и надеемся на укрепление отношений для усиления зеленой трансформации. Азербайджан готов развивать экономические и торговые связи с Китаем без каких-либо ограничений. Существует потенциал для углубления сотрудничества между двумя странами, особенно в области новой энергетики. Мир стремится к "зеленой" энергетике и находится на решающем этапе перехода. Поэтому мы надеемся на углубление сотрудничества с китайскими компаниями", - заявил посол.

Выступая в начале этой недели на мероприятии посольства Азербайджана в Китае, посвященном поощрению инвестиций, Гусейнов отметил, что выдающиеся достижения Китая в области новой энергетики известны всем, и сотрудничество успешно продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin yeni enerji vasitələrində əməkdaşlığı gücləndirə bilərlər

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