Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 1,7%

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года в Азербайджане потребителям продано товаров на сумму 26,3 млрд манатов, что на 1,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики.

По информации, объем продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий вырос в реальном выражении на 2,6%, непродовольственных товаров - на 0,7%.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 49,7% средств на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 18% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,6% - электрические товары и мебель, 5,7% - автомобильное топливо, 1,5% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие товары, 17,7% - иные непродовольственные товары.