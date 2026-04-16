Россия пригласила Азербайджан в Международную организацию по русскому языку
Бизнес
- 16 апреля, 2026
- 15:53
Россия предложила Азербайджану присоединиться к Международной организации по русскому языку.
Как сообщает корреспондент Report, с таким предложением выступил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии в Зангилане.
По его словам, с 1 апреля в Сочи начал работу секретариат данной организации. "Мы приглашаем Азербайджан присоединиться к этой международной структуре и считаем, что это будет способствовать расширению сотрудничества в гуманитарной сфере", - отметил он.
Последние новости
