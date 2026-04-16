Azərbaycana Rus dili üzrə Beynəlxalq Təşkilata qoşulmaq təklif edilib
Biznes
- 16 aprel, 2026
- 15:36
Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycana Rus dili üzrə Beynəlxalq Təşkilata qoşulmağı təklif edib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, o, təklifini Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında səsləndirib.
Onun sözlərinə görə, aprelin 1-dən Soçi şəhərində təşkilatın katibliyi fəaliyyətə başlayıb: "Azərbaycanı bu beynəlxalq təşkilata qoşulmağa dəvət edirik və hesab edirik ki, bu əməkdaşlıq humanitar sahədə əlaqələrin daha da genişlənməsinə töhfə verə bilər".
