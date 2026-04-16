    • 16 aprel, 2026
    • 15:36
    Azərbaycana Rus dili üzrə Beynəlxalq Təşkilata qoşulmaq təklif edilib

    Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycana Rus dili üzrə Beynəlxalq Təşkilata qoşulmağı təklif edib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, o, təklifini Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında səsləndirib.

    Onun sözlərinə görə, aprelin 1-dən Soçi şəhərində təşkilatın katibliyi fəaliyyətə başlayıb: "Azərbaycanı bu beynəlxalq təşkilata qoşulmağa dəvət edirik və hesab edirik ki, bu əməkdaşlıq humanitar sahədə əlaqələrin daha da genişlənməsinə töhfə verə bilər".

    Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    Россия пригласила Азербайджан в Международную организацию по русскому языку
    Azerbaijan invited to join International Organisation for Russian Language

    Son xəbərlər

    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    17:20

    Cozef Aun Netanyahu ilə danışıqlardan imtina edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti