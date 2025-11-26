Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Reuters: Сооснователь "Лукойла" Федун продал свою долю в компании

    Бизнес
    • 26 ноября, 2025
    • 01:09
    Бывший вице-президент и сооснователь российской компании "Лукойл" Леонид Федун в начале 2025 года продал свою долю в компании стоимостью примерно на $7 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Федун покинул пост вице-президента в июне 2022 года и также продал свою долю в футбольном клубе "Спартак" в августе того же года, отмечает агентство. Тогда "Лукойл" заявлял, что бизнесмен уходит в связи с пенсионным возрастом и семейными обстоятельствами.

    Будучи резидентом Монако, Федун решил сократить свои российские активы, отмечает один из собеседников Reuters. В компании отказались от комментариев, а связаться с бизнесменом не удалось.

    Напомним, что 22 октября Минфин США включил компании "Роснефть", "Лукойл", а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября.

    "Reuters": "Lukoyl"un həmtəsisçisi olan Fedun şirkətdəki payını satıb

    Лента новостей