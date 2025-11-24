Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет

    Бизнес
    • 24 ноября, 2025
    • 20:35
    Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет

    Азербайджанская цифровая продукция имеет возможности для экспорта в Египет.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в соцсети X.

    Он сообщил, что в рамках рабочего визита в Египет принял участие в бизнес-форуме в Каире с участием компаний двух стран.

    "Выступая на форуме, мы выразили уверенность, что подобные мероприятия создадут новые возможности для расширения экономических отношений между двумя странами. Представили информацию о льготах и ​​привилегиях, предоставляемых IT-компаниям в парках высоких технологий Азербайджана, обратили внимание на возможности экспорта нашей цифровой продукции в Египет", - отметил министр.

    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdir

