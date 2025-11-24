Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет
Бизнес
- 24 ноября, 2025
- 20:35
Азербайджанская цифровая продукция имеет возможности для экспорта в Египет.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в соцсети X.
Он сообщил, что в рамках рабочего визита в Египет принял участие в бизнес-форуме в Каире с участием компаний двух стран.
"Выступая на форуме, мы выразили уверенность, что подобные мероприятия создадут новые возможности для расширения экономических отношений между двумя странами. Представили информацию о льготах и привилегиях, предоставляемых IT-компаниям в парках высоких технологий Азербайджана, обратили внимание на возможности экспорта нашей цифровой продукции в Египет", - отметил министр.
Последние новости
21:08
Эрдоган: Южная Корея может присоединиться к строительству АЭС в ТурцииВ регионе
20:51
СМИ: Пункт об изъятии активов РФ для Украины исключен из плана СШАДругие страны
20:47
Эрдоган: Турция продолжит дипломатические усилия по завершению российско-украинской войныВ регионе
20:35
Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в ЕгипетБизнес
20:30
В Баку пройдет Каспийская техническая конференция SPEЭнергетика
20:21
При обстрелах ВС РФ Херсонской области Украины погибли три человекаДругие страны
20:10
Лютник: ЕС должен смягчить цифровые правила ради сделки с США по стали и алюминиюДругие страны
19:54
Фото
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихВнутренняя политика
19:43