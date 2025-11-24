İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdir

    Biznes
    • 24 noyabr, 2025
    • 20:26
    Azərbaycanın rəqəmsal məhsulları Misirə ixrac üçün geniş imkanlara malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev özünün "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Misirə işgüzar səfər çərçivəsində Qahirə şəhərində iki ölkə şirkətlərinin iştirakı ilə keçirilən biznes forumda iştirak ediblər:

    "Forumda çıxış edərək bu kimi tədbirlərin iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün yeni imkanlar yaradacağına əminlik ifadə etdik. Azərbaycanın yüksək texnologiyalar parklarında İT şirkətləri üçün tətbiq edilən güzəşt və imtiyazlar barədə məlumat verdik. Ölkəmizin rəqəmsal məhsullarının Misirə ixracı imkanlarının geniş olduğunu diqqətə çatdırdıq", - R.Nəbiyev vurğulayıb.

    Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Misir
    Рашад Набиев: Азербайджанская цифровая продукция может экспортироваться в Египет

