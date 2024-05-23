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Рахмон: По итогам бизнес-форума в Баку подписаны соглашения на сумму $700 млн

Рахмон: По итогам бизнес-форума в Баку подписаны соглашения на сумму $700 млн В рамках состоявшегося в Баку азербайджано-таджикского бизнес-форума подписаны соглашения на сумму 700 млн долларов.
Бизнес
23 мая 2024 г. 13:47
Рахмон: По итогам бизнес-форума в Баку подписаны соглашения на сумму $700 млн

В рамках состоявшегося в Баку азербайджано-таджикского бизнес-форума подписаны соглашения на сумму 700 млн долларов.

Как передает Report, об этом cказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По его словам, бизнес-форум показал, что стороны располагают широкими возможностями для развития своих торгово-экономических связей. Его результаты, наряду с подписанными двусторонними документами, дадут импульс сотрудничеству двух стран.

Он также отметил, что соответствующим министерствам и ведомствам поручено выработать новые подходы к расширению номенклатуры взаимно поставляемых товаров с целью расширения объемов товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном.

"В ходе переговоров мы уделили особое внимание аграрной сфере. Мы приветствовали подписание Дорожной карты по развитию сотрудничества в области туризма. В этой связи, поручили профильным ведомствам, в том числе, принять меры по возобновлению прямого авиасообщения между нашими столицами", - отметил президент Таджикистана.

Он сказал, что в ходе переговоров отдельное внимание было уделено сферам транспорта и коммуникаций.

"С удовлетворением отметили тенденцию роста объемов грузовых перевозок таджикских государственных и коммерческих структур по территории Азербайджана. Мы выразили признательность азербайджанской стороне за предоставление таджикским грузоперевозчикам приемлемых транзитных тарифов", - заключил Рахмон.

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Версия на английском языке President Rahmon: Tajikistan, Azerbaijan inked contracts worth $700M
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti: "Azərbaycanla 700 milyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb"

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