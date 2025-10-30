Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 12:18
    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

    Акционерное общество "Центр развития торговой политики "QazTrade" (Казахстан) и "AzExport" (Азербайджан) планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

    Об этом Report заявила исполнительный директор Центра развития торговой политики "QazTrade" Айнур Амирбекова в кулуарах Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

    По ее словам, компании уже провели переговоры и в настоящее время активно развивают сотрудничество.

    "У нас есть новое видение совместного продвижения наших цифровых инструментов. В связи с этим мы подпишем меморандум и продолжим работу в данном направлении. У AzExport есть эффективная маркетплейс-платформа, где представлены национальные товарные позиции и бренды. QazTrade также работает над созданием аналогичной площадки. Мы хотим наладить сотрудничество, чтобы в дальнейшем вместе выйти на внешние рынки", - подчеркнула исполнительный директор.

    Она отметила, что сегодня на форуме франчайзинга также поднимался вопрос продвижения бренда Turan - продукции стран тюркского мира.

    "Думаю, в этом направлении мы сможем осуществить практическое применение наших инструментов", - добавила А.Амирбекова.

    QazTrade AzExport Айнур Амирбекова
    "QazTrade" "AzExport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV
    QazTrade plans to enter third-country markets jointly with AzExport - EXCLUSIVE

