QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ

Акционерное общество "Центр развития торговой политики "QazTrade" (Казахстан) и "AzExport" (Азербайджан) планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report заявила исполнительный директор Центра развития торговой политики "QazTrade" Айнур Амирбекова в кулуарах Евразийского форума по франчайзингу в Баку.

По ее словам, компании уже провели переговоры и в настоящее время активно развивают сотрудничество.

"У нас есть новое видение совместного продвижения наших цифровых инструментов. В связи с этим мы подпишем меморандум и продолжим работу в данном направлении. У AzExport есть эффективная маркетплейс-платформа, где представлены национальные товарные позиции и бренды. QazTrade также работает над созданием аналогичной площадки. Мы хотим наладить сотрудничество, чтобы в дальнейшем вместе выйти на внешние рынки", - подчеркнула исполнительный директор.

Она отметила, что сегодня на форуме франчайзинга также поднимался вопрос продвижения бренда Turan - продукции стран тюркского мира.

"Думаю, в этом направлении мы сможем осуществить практическое применение наших инструментов", - добавила А.Амирбекова.