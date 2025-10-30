İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "QazTrade" "azexport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:14
    QazTrade azexportla birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    "QazTrade Ticarət Siyasətinin İnkişafı Mərkəzi" Səhmdar Cəmiyyəti (Qazaxıstan) və "azexport" (Azərbaycan) əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalamağı planlaşdırır.

    Bu barədə "Report"a Mərkəzin icraçı direktoru Aynur Amirbekova Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumu çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, şirkətlər artıq danışıqlar aparıblar və hazırda əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirirlər.

    "Rəqəmsal alətlərimizin birgə təşviqi ilə bağlı yeni baxışımız var. Buna görə də memorandum imzalayaraq bu istiqamətdə işimizi davam etdirəcəyik. "azexport"un milli məhsul və brendlərin təqdim olunduğu səmərəli ticarət platforması var. "QazTrade" də oxşar platformanın yaradılması üzərində işləyir. Gələcəkdə birlikdə xarici bazarlara çıxmaq üçün əməkdaşlıq qurmaq istəyirik", - icraçı direktor vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, bu gün françayzinq forumunda "Turan" brendinin - türk dünyası ölkələrinin məhsullarının təşviqi məsələsi də qaldırılıb.

    "Düşünürəm ki, bu istiqamətdə alətlərimizin praktik tətbiqini həyata keçirə biləcəyik", - A.Amirbekova əlavə edib.

    QazTrade Azexport forum
    QazTrade планирует выйти на рынки третьих стран совместно с AzExport - ЭКСКЛЮЗИВ
    QazTrade plans to enter third-country markets jointly with AzExport - EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    13:32
    Foto

    Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    13:30

    Pakistan Əfqanistanla danışıqları bərpa edir

    Digər ölkələr
    13:29

    TƏBİB rəhbəri: Xəstəxanalarımızda qanunsuz tibb fəaliyyəti aşkarlanmayıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Sağlamlıq
    13:29
    Foto

    Hesablama Palatası və İndoneziyanın Ali Audit Orqanı Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    13:26

    Naxçıvanda hasar uçub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    13:22

    Ermənistanda hərbi xidmət müddəti azaldılır

    Region
    13:16
    Foto

    "Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olub

    Futbol
    13:14

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:14

    "QazTrade" "azexport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti