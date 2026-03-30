    Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%

    В январе-феврале текущего года в Азербайджане произведено 44,2 тыс. тонн сахара и сахарной продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За последний год производство сахаристых кондитерских изделий в стране выросло на 14,1%, достигнув 1 тыс. 549,2 тонны.

    На 1 марта в Азербайджане запасы готовой продукции по сахару и сахарной продукции составили 18,9 тыс. тонн, а по сахаристым кондитерским изделиям - 90,1 тонны, что соответственно в 9,5 раза больше и на 33,1% больше по сравнению с показателями годом ранее.

    За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4% больше в годовом сравнении.

    Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıb

