Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%
Бизнес
- 30 марта, 2026
- 12:14
В январе-феврале текущего года в Азербайджане произведено 44,2 тыс. тонн сахара и сахарной продукции.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За последний год производство сахаристых кондитерских изделий в стране выросло на 14,1%, достигнув 1 тыс. 549,2 тонны.
На 1 марта в Азербайджане запасы готовой продукции по сахару и сахарной продукции составили 18,9 тыс. тонн, а по сахаристым кондитерским изделиям - 90,1 тонны, что соответственно в 9,5 раза больше и на 33,1% больше по сравнению с показателями годом ранее.
За отчетный период в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4% больше в годовом сравнении.
12:34
Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в АзербайджанПроисшествия
12:30
Завтра в Баку преимущественно без осадковЭкология
12:26
Парламент Израиля утвердил госбюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборонуДругие страны
12:20
В Дашкесене просела дорогаПроисшествия
12:14
Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%Бизнес
12:02
Видео
Рамиз Ровшан: Смерть Расима Балаева — большая утратаKультурная политика
11:49
Фото
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева отправили венок на церемонию прощания с Расимом БалаевымВнутренняя политика
11:47
Фото
Видео
МЧС эвакуировало 454 человека из затопленных территорийПроисшествия
11:43