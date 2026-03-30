Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıb
- 30 mart, 2026
- 12:08
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 44,2 min ton şəkər və qənd istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33,5 % çoxdur.
Son 1 ildə ölkədə şəkərli qənnadı məmulatların istehsalı isə 14,1 % artaraq 1 min 549,2 tona çatıb.
Martın 1-nə Azərbaycanda 18,9 min ton şəkər və qənd, 90,1 ton isə şəkərli qənnadı məmulatları üzrə hazır məhsul ehtiyatı olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 9,5 dəfə çox və 33,1 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.
