    Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıb

    Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 44,2 min ton şəkər və qənd istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33,5 % çoxdur.

    Son 1 ildə ölkədə şəkərli qənnadı məmulatların istehsalı isə 14,1 % artaraq 1 min 549,2 tona çatıb.

    Martın 1-nə Azərbaycanda 18,9 min ton şəkər və qənd, 90,1 ton isə şəkərli qənnadı məmulatları üzrə hazır məhsul ehtiyatı olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 9,5 dəfə çox və 33,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 937,7 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 11,4 % çoxdur.

    Производство сахара и сахарной продукции в Азербайджане выросло почти на 34%

    Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub

    Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

    Güclü yağışdan sonra Bakıda genişmiqyaslı daxili iməcilik keçirilib

    Sabah Bakıda bəzi yerlərdə yağış yağacaq

    İrandan Azərbaycana 51 kq-dan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    "İnter"in hücumçusunun zədəsi sağalıb

    SEPAH İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Təngsirinin ölümünü təsdiqləyib

