    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Бизнес
    26 декабря, 2025
    12:08
    Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

    Определен перечень продукции, произведенной на освобожденных территориях Азербайджана, которая может экспортироваться в Турцию в рамках соглашения о преференциальной торговле.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.

    По ее словам, речь идет об односторонних торговых льготах, предусматривающих частичное или полное освобождение от налогов.

    "Это специальное соглашение, и оно не размещено в открытых источниках. Однако если у компании есть инвестиции в Карабахе или продукция, произведенная на этой территории, и происхождение товара подтверждено документально, она может обратиться в нашу консультационную службу, чтобы уточнить, включена ли продукция в перечень и какие существуют возможности беспошлинных поставок в Турцию", - отметила она.

    Qarabağda istehsal olunan mallar Türkiyəyə güzəştli qaydada ixrac oluna bilər
    Azerbaijan's Karabakh-made goods may enter Türkiye tax-free

