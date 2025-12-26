Произведенные в Карабахе товары могут экспортироваться в Турцию на льготных условиях

Определен перечень продукции, произведенной на освобожденных территориях Азербайджана, которая может экспортироваться в Турцию в рамках соглашения о преференциальной торговле.

Как сообщает Report, об этом заявила главный торговый советник посольства Турции в Азербайджане Гюлизар Яваш на мероприятии "Выход на турецкий рынок: экспорт, правовые и практические аспекты" в Баку.

По ее словам, речь идет об односторонних торговых льготах, предусматривающих частичное или полное освобождение от налогов.

"Это специальное соглашение, и оно не размещено в открытых источниках. Однако если у компании есть инвестиции в Карабахе или продукция, произведенная на этой территории, и происхождение товара подтверждено документально, она может обратиться в нашу консультационную службу, чтобы уточнить, включена ли продукция в перечень и какие существуют возможности беспошлинных поставок в Турцию", - отметила она.