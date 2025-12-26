Qarabağda istehsal olunan mallar Türkiyəyə güzəştli qaydada ixrac oluna bilər
- 26 dekabr, 2025
- 11:15
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində istehsal olunan bir sıra malların Türkiyəyə güzəştli qaydada ixracı ilə bağlı siyahı müəyyən edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin baş ticarət müşaviri Gülizar Yavaş Bakıda keçirilən "Türkiyə bazarına çıxış: İxrac, hüquqi və praktiki aspektlər" mövzusunda tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, söhbət xüsusi sazişlə birtərəfli qaydada güzəştdən gedir: "Bu güzəşt vergidən qismən və yaxud tam şəkildə azad edilmə ola bilər. Bu, xüsusi bir razılaşma olduğu üçün onu internetdə tapa bilməzsiniz. Lakin əgər burada olanların Qarabağda bir investisiyası varsa və yaxud Qarabağda istehsal olunan, mənşəyinin Qarabağ olduğunu sənədləşdirə biləcəyiniz bir məhsulunuz varsa, onun siyahıda olub-olmadığını, Türkiyəyə vergisiz göndərilmə imkanlarını bizim müşavirliyimizdən öyrənə bilərsiniz".