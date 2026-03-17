Профицит во внешней торговле Азербайджана за январь-февраль вырос почти на 70%
    Бизнес
    • 17 марта, 2026
    • 12:58
    Профицит во внешней торговле Азербайджана за январь-февраль вырос почти на 70%

    Азербайджан в январе-феврале 2026 года осуществлял торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн, что на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт за отчетный период составил $3 млрд 665 млн, импорт - $2 млрд 599 млн. За последний год экспорт сократился на 23,1%, импорт - на 37,2%.

    В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-февраль 2026 года составил $1 млрд 66 млн, что на 69,75% больше по сравнению с показателем годом ранее.

    Профицит внешней торговли Государственный таможенный комитет
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 70 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan trade surplus rises to $1.07B in January-February
    Ты - Король

