Профицит во внешней торговле Азербайджана за январь-февраль вырос почти на 70%
Бизнес
- 17 марта, 2026
- 12:58
Азербайджан в январе-феврале 2026 года осуществлял торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн, что на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт за отчетный период составил $3 млрд 665 млн, импорт - $2 млрд 599 млн. За последний год экспорт сократился на 23,1%, импорт - на 37,2%.
В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-февраль 2026 года составил $1 млрд 66 млн, что на 69,75% больше по сравнению с показателем годом ранее.
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47
Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:43
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьмиМилли Меджлис
13:38
Фото
Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
13:33
Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу странВнешняя политика
13:30
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и РамазаномМилли Меджлис
13:30
Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников ИранаДругие страны
13:29
Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС ИзраиляДругие
13:28