Профицит во внешней торговле Азербайджана за январь-февраль вырос почти на 70%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года осуществлял торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн, что на 29,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт за отчетный период составил $3 млрд 665 млн, импорт - $2 млрд 599 млн. За последний год экспорт сократился на 23,1%, импорт - на 37,2%.

В результате, положительное сальдо во внешней торговле за январь-февраль 2026 года составил $1 млрд 66 млн, что на 69,75% больше по сравнению с показателем годом ранее.