    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 70 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 17 mart, 2026
    • 12:40
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 70 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 29,65 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 23,1 % azalıb, idxal isə 37,2 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 66 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 69,75 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Xarici ticarət

