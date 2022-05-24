Проект Кодекса конкуренции представлен в Кабинет министров

Получивший положительный отзыв государственных структур новый проект Кодекса конкуренции, подготовленный на основе международного опыта Министерством экономики, Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, представлен в Каби

Получивший положительный отзыв государственных структур новый проект Кодекса конкуренции, подготовленный на основе международного опыта Министерством экономики, Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, представлен в Кабинет министров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

По информации, проект, разработанный в целях совершенствования конкурентного законодательства, эффективного и беспрепятственного функционирования субъектов рынка, определяет орган конкуренции и его статус, права и обязанности субъектов рынка в сфере конкуренции, соглашения и действия, ограничивающие конкуренцию, а также критерии географического распределения рыночных долей.