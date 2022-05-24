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Проект Кодекса конкуренции представлен в Кабинет министров

Проект Кодекса конкуренции представлен в Кабинет министров Получивший положительный отзыв государственных структур новый проект Кодекса конкуренции, подготовленный на основе международного опыта Министерством экономики, Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, представлен в Каби
Бизнес
24 мая 2022 г. 14:50
Проект Кодекса конкуренции представлен в Кабинет министров

Получивший положительный отзыв государственных структур новый проект Кодекса конкуренции, подготовленный на основе международного опыта Министерством экономики, Госслужбой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, представлен в Кабинет министров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу.

По информации, проект, разработанный в целях совершенствования конкурентного законодательства, эффективного и беспрепятственного функционирования субъектов рынка, определяет орган конкуренции и его статус, права и обязанности субъектов рынка в сфере конкуренции, соглашения и действия, ограничивающие конкуренцию, а также критерии географического распределения рыночных долей.

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Версия на азербайджанском языке Rəqabət Məcəlləsinin layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib

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