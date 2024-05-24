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Прибыли ведущих корпораций мира в первом квартале упали на 6%

Прибыли ведущих корпораций мира в первом квартале упали на 6% Чистая прибыль ведущих частных корпораций мира в первом квартале нынешнего года сократилась на 6% в годовом выражении.
Бизнес
24 мая 2024 г. 08:16
Прибыли ведущих корпораций мира в первом квартале упали на 6%

Чистая прибыль ведущих частных корпораций мира в первом квартале нынешнего года сократилась на 6% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Они изучили показатели примерно 24,6 тыс. крупнейших частных корпораций, на которые приходится более 90% совокупной цены акций всех компаний планеты. Чистая прибыль этих компаний составила в первом квартале $1,11 трлн - на 6% меньше, чем год назад.

По мнению экспертов Nikkei, сокращение во многом связано с ухудшением деловой конъюнктуры в КНР, второй по мощи после США экономической державе планеты. Чистая прибыль китайских корпораций в первом квартале сократилась, по расчетам "Никкэй", примерно на 10%. Особенно заметным было снижение прибыли у банков, а также у компаний сектора недвижимости.

Ситуация с прибылью ведущих корпораций планеты, как полагают эксперты газеты, может не улучшиться и во втором квартале текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın aparıcı korporasiyalarının mənfəəti birinci rübdə 6% azalıb
Версия на английском языке Profits of world’s leading corporations fall 6% in 1Q24

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