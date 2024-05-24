Прибыли ведущих корпораций мира в первом квартале упали на 6%

Чистая прибыль ведущих частных корпораций мира в первом квартале нынешнего года сократилась на 6% в годовом выражении.

Чистая прибыль ведущих частных корпораций мира в первом квартале нынешнего года сократилась на 6% в годовом выражении.

Как передает Report , об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Они изучили показатели примерно 24,6 тыс. крупнейших частных корпораций, на которые приходится более 90% совокупной цены акций всех компаний планеты. Чистая прибыль этих компаний составила в первом квартале $1,11 трлн - на 6% меньше, чем год назад.

По мнению экспертов Nikkei, сокращение во многом связано с ухудшением деловой конъюнктуры в КНР, второй по мощи после США экономической державе планеты. Чистая прибыль китайских корпораций в первом квартале сократилась, по расчетам "Никкэй", примерно на 10%. Особенно заметным было снижение прибыли у банков, а также у компаний сектора недвижимости.

Ситуация с прибылью ведущих корпораций планеты, как полагают эксперты газеты, может не улучшиться и во втором квартале текущего года.